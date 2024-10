Lettera43.it - Gaza, Israele attacca degli edifici residenziali a Beit Lahiya: almeno 93 morti

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Decine di palestinesi, tra cui molte donne e bambini, sono stati uccisi in un attacco aereo israeliano su un affollato blocco di appartamenti nella città di, nel Nord della Striscia di, dove nelle ultime settimanesta intensificando i suoi attacchi. L’agenzia di difesa civile diha detto che93 persone sono state uccise e 40 sono ancora disperse, con molte delle vittime che sono membri della famiglia allargata Abu Nasr. Tra le vittime, scrive il Guardian, ci sono anche una madre e i suoi cinque figli, alcuni dei quali adulti, e una seconda madre con i suoi sei figli. The aftermath of the Israeli massacre last night inhas left deep scars on the Al-Louh family. Efforts to search for the missing are ongoing as the besieged city grapples with this tragedy. pic.twitter.