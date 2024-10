Gaffe di Fratelli d’Italia: pubblica una foto di Grillo, ma è il suo imitatore Lauretta (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Clamorosa Gaffe di Fratelli d’Italia, che sui social commentando la sconfitta di Andrea Orlando alle Regionali liguri ha pubblicato una grafica scambiando Beppe Grillo con il suo imitatore Claudio Lauretta a Tale e Quale Show, programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti, curiosamente “quasi omonimo” di Giuseppe Conte, presidente del M5s e ormai nemico giurato del fondatore del comico genovese. «Da fondatore a demolitore. Ben fatto, Grillo!», si legge nel post. Poi la grafica errata. Fratelli d’Italia pubblica una grafica scambiando Beppe Grillo con il suo imitatore Claudio Lauretta a “Tali e quali” su Rai 1 pic.twitter.com/uwDhRiJl1N — carlo canepa (@carlocanepa) October 29, 2024 Fratelli d’Italia ha poi corretto la grafica, inserendo un’immagine del vero Grillo al posto di quella con Lauretta nei panni del fondatore del Movimento 5 stelle. Da fondatore a demolitore. Lettera43.it - Gaffe di Fratelli d’Italia: pubblica una foto di Grillo, ma è il suo imitatore Lauretta Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Clamorosadi, che sui social commentando la sconfitta di Andrea Orlando alle Regionali liguri hato una grafica scambiando Beppecon il suoClaudioa Tale e Quale Show, programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti, curiosamente “quasi omonimo” di Giuseppe Conte, presidente del M5s e ormai nemico giurato del fondatore del comico genovese. «Da fondatore a demolitore. Ben fatto,!», si legge nel post. Poi la grafica errata.una grafica scambiando Beppecon il suoClaudioa “Tali e quali” su Rai 1 pic.twitter.com/uwDhRiJl1N — carlo canepa (@carlocanepa) October 29, 2024ha poi corretto la grafica, inserendo un’immagine del veroal posto di quella connei panni del fondatore del Movimento 5 stelle. Da fondatore a demolitore.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Gaffe di Fratelli d’Italia: pubblica una foto di Grillo, ma è il suo imitatore Lauretta a Tale e Quale Show; Perugia, la gaffe del candidato di Fratelli d'Italia: pubblicato il post con gli ordini del partito. Le immagini; Rai: dopo il caso Bortone-Scurati nuova gaffe del servizio pubblico, che non dà tempestivamente notizia degli esiti delle elezioni francesi.; Fratelli d’Italia festeggia i successi nella lotta all’evasione: “Scesa drasticamente negli…; Sangiuliano: «Volevo Boccia come consulente, ma non aveva accesso a carte riservate». Ma lei pubblica documenti del G7 che lo smentiscono; Maurizio Leo, tra gaffe e l’ombra dei conflitti di interesse: l’uomo forte di Meloni al Mef rischia di non diventare più ministro; Leggi >>>

L'abbecedario truce di Fratelli d'Italia, da "infame" a "pederasta"

(huffingtonpost.it)

“Infame”. “Pederasta”. Hanno fatto discutere gli insulti rivolti da Paolo Corsini, direttore Approfondimenti della Rai vicino a Fratelli d’Italia, al giornalista Marco Formigli e da ...

Gaffe di Bocchino su La7: “Anche Magistratura Democratica ha preso le distanze dal giudice Patarnello”. Ma era Magistratura Indipendente

(ilfattoquotidiano.it)

La doppia gaffe di Bocchino a Otto e mezzo su Bonafede e su Magistratura Democratica. Che con una nota lo smentisce in diretta - Guarda il video ...

La faida della Cultura in Fratelli d’Italia: il ministro, l’uomo di Fazzolari, le nomine e i parenti

(msn.com)

I dissidi con Merlino che agisce su mandato della presidenza del Consiglio e la rete di familiari e amici che punta a gestire i collaboratori del MiC ...

Gli alleati: "Fratelli d'Italia

(cremonaoggi.it)

Video Gaffe Fratelli Video Gaffe Fratelli

Gabriele Gallina, Forza Italia; Simone Bossi, Lega Cremona; Tiziano Filipponi, Lega Crema; Giuseppe Trespidi, Udc accusano apertamente Fratelli d’Italia di avere tradito l’alleanza stringendo un patto ...