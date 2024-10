Furti a raffica nei negozi del paese: finisce in manette dopo l'ennesimo colpo (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un cittadino italiano di 50 anni, residente nel Basso Garda, è stato sorpreso in flagranza di reato mentre tentava di sottrarre il fondo cassa da una farmacia; le successive indagini hanno rivelato che si trattava del responsabile di una serie di Furti ai danni di attività commerciali di Bresciatoday.it - Furti a raffica nei negozi del paese: finisce in manette dopo l'ennesimo colpo Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un cittadino italiano di 50 anni, residente nel Basso Garda, è stato sorpreso in flagranza di reato mentre tentava di sottrarre il fondo cassa da una farmacia; le successive indagini hanno rivelato che si trattava del responsabile di una serie diai danni di attività commerciali di

A San Fior furti a raffica con le persone in casa, il sindaco: «Dormo con accanto il fucile»

Il raid a tappeto nella notte tra lunedì e martedì. Lo sfogo di Martorel: «Ho il porto d’armi, tengo l’arma di fianco al letto» ...

Furti a raffica nelle campagne del sud-est barese: bottino di diversi quintali d'uva, un'auto vandalizzata

L’altra notte una banda ha fatto irruzione in un’azienda con sede nelle campagne tra Noci e Mottola. Dopo aver manomesso l’impianto di video sorveglianza, hanno rubato due trattori ed un sollevatore t ...

Colpi a raffica nei negozi. Rubano televisori e superalcolici. Un arresto e una denuncia

Bastia Umbra, ennesimo raid in un centro commerciale: i ladri scoperti grazie al sistema di videosorveglianza. Uno dei due era stato già condannato per furto .

Raffica di furti in via delle Rose a Bologna. ComiColli: “Staveco da ‘curare’. Incontreremo il Comune”

La vicepresidente Annamaria Cesari: “Illuminazione, telecamere e progetti per l’area. Tanti residenti si sono uniti negli ultimi giorni al comitato per avere più voce insieme” ...