Esempio virtuoso di impresa 5.0: premiata startup agrigentina che produce calzature biodegradabili (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La startup agrigentina Sneark srl, Esempio virtuoso di impresa 5.0. al Main Stage della fiera Maker Faire di Roma, ha ricevuto il primo premio "Top of the pid" (ambito sostenibilità), con il prodotto Biodegradables sneakers, calzature completamente biodegradabili. Ha ritirato il premio Agrigentonotizie.it - Esempio virtuoso di impresa 5.0: premiata startup agrigentina che produce calzature biodegradabili Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) LaSneark srl,di5.0. al Main Stage della fiera Maker Faire di Roma, ha ricevuto il primo premio "Top of the pid" (ambito sostenibilità), con il prodotto Biodegradables sneakers,completamente. Ha ritirato il premio

