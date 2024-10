Edilizia a basse emissioni, a Rimini la fiera Ecomondo dal 5 all'8 novembre (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dal 5 all'8 novembre a Rimini torna Ecomondo, la fiera annuale leader nei settori della green and circular economy. Tra i temi di questa edizione, un approfondimento sulle soluzioni per ottenere entro il 2050 la possibilitĂ di costruire a emissioni zero grazie a ricerca e tecnologia "salva clima", volte alla cattura e allo stoccaggio di CO2. Tg24.sky.it - Edilizia a basse emissioni, a Rimini la fiera Ecomondo dal 5 all'8 novembre Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dal 5 all'8torna, laannuale leader nei settori della green and circular economy. Tra i temi di questa edizione, un approfondimento sulle soluzioni per ottenere entro il 2050 la possibilitĂ di costruire azero grazie a ricerca e tecnologia "salva clima", volte alla cattura e allo stoccaggio di CO2.Â

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Edilizia a basse emissioni, a Rimini la fiera Ecomondo dal 5 all'8 novembre; Intermat 2024: un’edizione all’insegna della transizione verso le emissioni zero; Bando: Incentivi per la sostituzione degli impianti termici civili più inquinanti con impianti a biomassa a basse emissioni; Che cosa è ECOPact, il calcestruzzo green, e quali risultati sta portando; Decarbonizzazione, come cambia il modo di progettare e costruire; ICON sviluppa CarbonX, il cls a basse emissioni per case stampate in 3D; Leggi >>>

Edilizia e la sfida della decarbonizzazione

(esg360.it)

Parallelamente, l’edilizia deve far fronte al processo di decarbonizzazione che implica numerose sfide, soprattutto a causa della dipendenza da processi e materiali ad alte emissioni di carbonio. Le ...

Case ecologiche: cosa sono e costi

(greenstyle.it)

Le case ecologiche rappresentano il fulcro dell'edilizia sostenibile ... si sceglierà una produzione a basse emissioni di CO2 e, quando possibile, ceneri di calce riciclate.

EDILIZIA GREEN: TECNOLOGIE E MATERIALI DI TENDENZA

(oksiena.it)

Negli ultimi anni, l’edilizia green ha assunto un ruolo centrale nelle strategie di sviluppo urbano e sostenibile. Questo approccio nasce dalla necessità di ridurre l’impatto ambientale delle costruzi ...

Le sfide e le opportunità delle catene di fornitura energetica

(energiaoltre.it)

Video Edilizia basse Video Edilizia basse

I governi stanno spingendo per localizzare le catene di fornitura per mitigare i rischi associati alle tensioni internazionali ...