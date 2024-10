Ecuador, braccio della giostra si stacca e due vagoni volano in mezzo al Luna Park, sei feriti gravi - VIDEO (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'incidente sarebbe avvenuto a causa di una interruzione dell'elettricità Un grave incidente si è verificato nella serata di domenica 27 ottobre 2024 in Ecuador, quando il braccio della giostra a La Aurora, nel cantone di Daule, si è improvvisamente staccato facendo volare due vagoni con diec Ilgiornaleditalia.it - Ecuador, braccio della giostra si stacca e due vagoni volano in mezzo al Luna Park, sei feriti gravi - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'incidente sarebbe avvenuto a causa di una interruzione dell'elettricità Un grave incidente si è verificato nella serata di domenica 27 ottobre 2024 in, quando ila La Aurora, nel cantone di Daule, si è improvvisamenteto facendo volare duecon diec

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ecuador, si stacca il braccio della giostra: terrore al luna park; Si stacca il braccio di una giostra al luna park: gravemente ferite sei persone in Ecuador; VIDEO - Terrore al Luna Park, si stacca il braccio di una giostra: 10 feriti, 6 sono gravi. Ecco dove è successo; Panico al luna park di San Severo, la giostra si rompe: 12 feriti, diversi sono gravi, anche bimbi; Ecuador, braccio della giostra si stacca e due vagoni volano in mezzo al Luna Park, sei feriti gravi - VIDEO; Si stacca il braccio della giostra, terrore al luna park: ci sono feriti gravissimi (VIDEO); Leggi >>>

Si stacca il braccio di una giostra al luna park: gravemente ferite sei persone in Ecuador

(msn.com)

L’incidente è avvenuto a causa di un’interruzione dell’elettricità. Il tenente colonnello Ricardo Armas, capo del distretto di Daule, ha spiegato che uno dei bracci della giostra si è staccato ...

Si stacca il braccio della giostra: terrore al luna park

(today.it)

Il grave incidente avvenuto durante una fiera nel cantone di Daule, in Ecuador: dieci passeggeri sono rimasti feriti, sei di loro sono in gravi condizioni ...

Ecuador, si stacca il braccio di una giostra al luna park: gravemente ferite sei persone

(thesocialpost.it)

Un grave incidente è avvenuto nella notte di domenica 27 ottobre in Ecuador, precisamente alla fiera itinerante di La Aurora, nel cantone di Daule. Durante l’evento, uno degli impianti di ...

Incidente alla giostra di La Aurora in Ecuador: dieci feriti, sei in condizioni critiche

(controcopertina.com)

Un drammatico incidente ha scosso la notte di domenica 27 ottobre in Ecuador, dove la giostra di una fiera itinerante a La Aurora, nel cantone di Daule, ha subito un malfunzionamento che ha portato a ...