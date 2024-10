È morto Kroshik: il “gatto più grasso al mondo” che rimase incastrato in una scarpiera durante la fuga dal centro di dimagrimento (Di mercoledì 30 ottobre 2024) È morto Kroshik. Il gatto rosso, divenuto famoso per essere rimasto incastrato in una scarpiera durante un maldestro tentativo di fuga dal centro di dimagrimento in cui era stato ricoverato, è spirato lo scorso sabato, dopo un improvviso crollo delle sue condizioni di salute. Kroshik, che è stato soprannominato “il gatto più grasso al mondo”, era stato affidato al Cat Fat Camp di Perm, in Russia, a causa del suo peso, circa 18 chili, raggiunto dopo anni trascorsi a mangiare solo biscotti e zuppe. Così, gli era stato imposto un rigido regime alimentare, affinché recuperasse la condizione di salute ottimale. Ma non ce l’ha fatta e il suo fisico ha ceduto. “Kroshik si è sentito male all’improvviso, ha iniziato a soffocare – spiegano dal rehab Matroskin, riporta il New York Post -. Abbiamo agito subito: dopo mezz’ora era già nella camera di ossigeno ma le sue condizioni sono peggiorate”. Ilfattoquotidiano.it - È morto Kroshik: il “gatto più grasso al mondo” che rimase incastrato in una scarpiera durante la fuga dal centro di dimagrimento Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) È. Ilrosso, divenuto famoso per essere rimastoin unaun maldestro tentativo didaldiin cui era stato ricoverato, è spirato lo scorso sabato, dopo un improvviso crollo delle sue condizioni di salute., che è stato soprannominato “ilpiùal”, era stato affidato al Cat Fat Camp di Perm, in Russia, a causa del suo peso, circa 18 chili, raggiunto dopo anni trascorsi a mangiare solo biscotti e zuppe. Così, gli era stato imposto un rigido regime alimentare, affinché recuperasse la condizione di salute ottimale. Ma non ce l’ha fatta e il suo fisico ha ceduto. “si è sentito male all’improvviso, ha iniziato a soffocare – spiegano dal rehab Matroskin, riporta il New York Post -. Abbiamo agito subito: dopo mezz’ora era già nella camera di ossigeno ma le sue condizioni sono peggiorate”.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: È morto Kroshik: il “gatto più grasso al mondo” che rimase incastrato in una scarpiera durante…; Addio a Kroshik, il “gatto più grasso del mondo” che era rimasto incastrato in una scarpiera per fuggire dal …; Il gatto obeso Kroshik cerca di fuggire dalla clinica dimagrante ma resta incastrato; FOTO | Il gatto grasso Troshka ha cercato di scappare da un centro di perdita di peso, ma è rimasto bloccato; Sfide sui social con cibo piccante, in Italia parte l'indagine dei Nas; Quanti sono i morti da Covid? Molti più di quelli che sappiamo: ecco perché; Leggi >>>

E’ morto Kroshik, il “gatto più grasso del mondo”: quella volta che rimase incastrato in una scarpiera…

(blitzquotidiano.it)

Kroshik, noto come il “gatto più grasso del mondo”, ha attirato l’attenzione e l’affetto di molte persone per la sua storia singolare.

Gatti, cani e altri animali

(blitzquotidiano.it)

Kroshik, noto come il “gatto più grasso del mondo”, ha attirato l’attenzione e l’affetto di molte persone per la sua ... Un piccolo gattino di circa due mesi è stato trovato intrappolato ...

Il gatto di Schrödinger è sopravvissuto per ben 23 minuti, il nuovo record della fisica quantistica

(wired.it)

Nel mondo della fisica quantistica è stato appena battuto un altro record. Il famoso paradosso del gatto di Schrödinger è, infatti, stato mantenuto per ben 23 minuti. A riferirlo sulle pagine del sito ...

Morto il più “famoso” neonazista tedesco: Andreas Munzhuber è precipitato per 100 metri per vedere la montagna preferita di Hitler

(ilmessaggero.it)

«La sua morte ci colpisce duramente», si legge nella pagina delle donazioni e nel memoriale. Venerdì pomeriggio, il gruppo aveva già raccolto più di 7.000 euro. In un'altra ...