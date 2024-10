Drammatico fuori strada con l’auto di grossa cilindrata | 22enne pontino ricoverato al Goretti in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nella notte del 28 ottobre, un grave incidentele ha coinvolto un giovane di 22 anni in via Nettuno, nella frazione di Olmobello a Cisterna di Latina. Il ragazzo, alla guida di una potente auto sportiva, ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato più volte, concludendo la sua corsa in un vigneto situato lungo il percorso che collega Cisterna alla Pontina. Alta Velocità Sospettata tra le Cause Le prime ricostruzioni degli inquirenti suggeriscono che l’alta velocità potrebbe aver giocato un ruolo cruciale nella perdita di controllo del mezzo. Sebbene la dinamica dell’incidente sia ancora sotto esame, la scena trovata sul posto dimostra la violenza dell’impatto: la vettura era completamente distrutta, con pezzi del, inclusa una ruota e parte della sospensione, disseminati a decine di metri di distanza dal punto in cui il veicolo si è fermato.