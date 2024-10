Ilfattoquotidiano.it - Diventa cieca dopo un tuffo in piscina con le lenti a contatto: “Ho provato il dolore più intenso della mia vita”. Ecco cos’è l’ameba acanthamoeba keratitis

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un bagno insi è trasformato in un incubo per Brooklyn McCasland, una 23enne texana che ha perso la vista all’occhio destro a causa di una rara infezione parassitaria che ha contratto nuotando con le. La giovane, in vacanza in Alabama ad agosto, ha contratto l’(AK), un’ameba che può danneggiare la cornea e causare cecità. “Questa infezione imita altre infezioni comuni, così all’inizio mi avevano prescritto steroidi e vari colliri”, ha spiegato McCasland raccontando la sua storia al magazine People. Purtroppo, il ritardo nella diagnosi ha aggravato l’infezione. “Hoilpiùmiae alla fine sonota completamenteall’occhio destro“, ha raccontato McCasland, che ha dovuto consultare diversi specialisti prima di ricevere la diagnosi corretta.