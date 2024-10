Gqitalia.it - Dieta e allenamento di Mario Balotelli, che ha un segreto per essere così veloce: gli Hip Thrust

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)is back! La Serie A torna ad abbracciare il suo figliol prodigo più “rumoroso” degli ultimi anni. A puntare sul palermitano di nascita e bresciano di crescita, è il Genoa di Alberto Gilardino che cerca con l’ingresso in rosa del trentaquattrenne i gol che servono per una stagione serena e, perché no, sorprendente., dopo l’esperienza turca all’Adana Demirspor (dove è sceso in campo 16 volte realizzando 7 reti), aveva tanta voglia di tornare in un club italiano e quando è arrivata la proposta dei Grifoni non ci ha pensato un attimo a buttarsi di nuovo nella mischia. A quanto risulta, Superpercepirà circa 250 mila euro per giocare fino al termine di questa stagione, poi si vedrà. Quel che è certo, è che Balo si è allenato tantissimo per arrivare pronto a questo appuntamento.