Ddl Montagna, punteggio aggiuntivo nelle GPS e credito d’imposta per la locazione. Verso l’ok del Senato, poi la Camera (Di mercoledì 30 ottobre 2024) nelle prossime ore il Senato darà l'ok al disegno di legge che introduce, tra le altre misure, anche incentivi per i docenti che scelgono di lavorare nelle scuole di Montagna. L'articolo Ddl Montagna, punteggio aggiuntivo nelle GPS e credito d’imposta per la locazione. Verso l’ok del Senato, poi la Camera . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)prossime ore ildarà l'ok al disegno di legge che introduce, tra le altre misure, anche incentivi per i docenti che scelgono di lavorarescuole di. L'articolo DdlGPS eper ladel, poi la

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:nelle GPS e credito d’imposta per la locazione. Provvedimento in esame al Senato; Bonus per i docenti che insegnano in. I dettagli del disegno di legge; Scuole di, incentivi per i docenti: unè già in discussione in Senato; Graduatorie GPS: nel 2024 non ci sarà nuovoextra per servizio in Comuni montani, solo il vecchio “doppio”; Scuole di: agevolazioni e, in arrivo misure ad hoc per giovani e imprese; Leggi >>>

PNRR, ecco chi avrà un punteggio aggiuntivo nelle graduatorie del secondo concorso

(informazionescuola.it)

Chi ha superato le prove ma non è risultato vincitore del primo concorso PNRR avrà diritto ad un punteggio aggiuntivo nel secondo: gli idonei otterranno 12,5 punti grazie al riconoscimento della ...

Ddl bilancio: contributo aggiuntivo e rimodulazione Enti territoriali

(borsaitaliana.it)

Lo prevede la Manovra, insieme a un contributo aggiuntivo delle Regioni pari a 280 milioni per il 2025, 840 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 1,310 miliardi per il 2029.

Ddl bilancio: contributo aggiuntivo e rimodulazione Enti territoriali

(ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 ott - Dal 2025, l'equilibrio di bilancio dei Comuni "e' rispettato in presenza di un saldo non negativo tra entrate e spese di competenza finanziaria, comprensivo ...

Legge sulla montagna, Fi: bene gli incentivi

(msn.com)

«Con gli emendamenti al Ddl Montagna, Forza Italia conferma la sua attenzione verso i territori montani, garantendo ai residenti gli stessi servizi essenziali di chi vive in città e sostenendo ...