Ilfattoquotidiano.it - Crollano i profitti di Volkswagen, – 64% nel terzo trimestre. Soffre anche la concorrente Toyota

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)ha chiuso ildell’anno con ricavi per 78,5 miliardi di euro, in flessione dello 0,5% rispetto allo stesso periodo del 2023, e un utile in discesa del 63,7%, a 1,58 miliardi di euro. Il margine operativo (differenza tra ricavi e costi della produzione) si è ridotto al 3,6%, il livello più basso in oltre 4 anni. Nei nove mesi i ricavi sono saliti dello 0,9% a 237,3 miliardi mentre l’utile netto del 30,7% a 8,9 miliardi. Il leggero aumento dei ricavi dipende non dall’auto ma dal business relativo ai servizi finanziari. Il fatturato nel business automotive è invece in calo dell’1% a causa di volumi più bassi. Nei 9 mesi, infatti,ha venduto 6,5 milioni di veicoli, in calo del 4% sullo stesso periodo del 2023, con una flesisone più marcata nel, quando sono stati venduti 2,12 milioni di veicoli (-8,3%).