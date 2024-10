Ilfattoquotidiano.it - Cosa stava inalando Carlos Alcaraz da quel barattolo? La sua reazione non è passata inosservata – Video

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)inala una polverina bianca dal naso in diretta televisiva a Parigi-Bercy. E la domanda sorge spontanea. No, non èlo che tutti stanno pensando: non si tratta di droga o sostanze simili. Durante la partita vinta (7-5; 6-1) contro Nicolas Jarry al Masters 1000 francese, il tennista si è preso la scena per un siparietto – insieme al suo allenatore – che non è passato inosservato. Chiude gli occhi, alza la testa, sbarra le palpebre, poi prende l’asciugamano e struscia il naso: “Sembra che tu stia consumando Popper”, gli urla scherzando il suo allenatore JuanFerrero. Ma disi tratta realmente? @josegaabriel Jajajaja cositas @?????????????? ##tenis #parati #virals ? sonido original – Jose Gabrielsono i sali di ammonio: ecco i benefici Niente di illegale o dopante.