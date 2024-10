Conerobus, l'assemblea dei soci approva il bilancio: «Sostanziale pareggio del conto economico» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) ANCONA – L’assemblea dei soci di Conerobus SpA, riunitasi ieri, ha approvato il bilancio 2023, a Sostanziale pareggio del conto economico. Nel corso della assemblea tuttavia il presidente Italo D'Angelo ha evidenziato i problemi strutturali dell’azienda, da sempre collegati al trasporto pubblico Anconatoday.it - Conerobus, l'assemblea dei soci approva il bilancio: «Sostanziale pareggio del conto economico» Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) ANCONA – L’deidiSpA, riunitasi ieri, hato il2023, adel. Nel corso dellatuttavia il presidente Italo D'Angelo ha evidenziato i problemi strutturali dell’azienda, da sempre collegati al trasporto pubblico

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: approvato il bilancio ma il settore è in difficoltà; Ancona:, la crisi morde; Comune di Ancona – Ufficio stampa – comunicati del 30 ottobre; Fuga di autisti, corse tagliate e passeggeri lasciati a piedi:, l’ora della verità; Gasolio, Covid e biglietti: ecco comead Ancona è sprofondata nei debiti; Tagli ai bus, nonnina lasciata a piedi sotto il sole a Tavernelle: «Sforzo tremendo, così non posso andare al; Leggi >>>

Unipol, soci approvano l'incorporazione di UnipolSai e aumento amministratori

(finanza.repubblica.it)

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di Unipol ha approvato in sede straordinaria il progetto di fusione per incorporazione di UnipolSai, Unipol Finance, UnipolPart I e Unipol Investment. Lo si l ...

Alia Multiutility: l’assemblea dei soci approva gli indirizzi strategici annuali

(gonews.it)

L’assemblea dei soci di Alia Multiutility, riunita questa mattina a Prato presso la sede di Estra, presente il 96,12% del capitale sociale, ha deliberato, ai sensi dell’articolo 13 dello ...

Multiutility, l’assemblea dei soci approva gli indirizzi strategici. Castelfranco Piandiscò si schiera con il fronte contrario

(valdarnopost.it)

L’assemblea dei soci di Alia Multiutility, riunita ieri, ha dato il via libera al documento che contiene gli indirizzi strategici annuali, con il voto favorevole di comuni soci che, insieme, ...

Danieli, assemblea approva bilancio e dividendo. Eletto nuovo CdA

(teleborsa.it)

(Teleborsa) - L'Assemblea dei Soci di Danieli, gruppo quotato su Euronext Milan e tra i maggiori produttori a livello mondiale di macchine e impianti per l'industria metallurgica, ha approvato il ...