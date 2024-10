Comune di Baronissi, Anna Petta: “Completato il primo lotto di restyling del cimitero comunale di Baronissi” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Sindaca Anna Petta: “Rinnovare il cimitero è un atto di rispetto verso la comunità e i suoi affetti”. L’Amministrazione comunale di Baronissi annuncia la conclusione del primo lotto di interventi per il restyling del cimitero comunale. In prossimità della ricorrenza del 2 novembre, dedicata al ricordo dei Defunti, questa prima fase di lavori rappresenta un’importante tappa in un progetto di ampio respiro, articolato su tre anni e finanziato con specifici stanziamenti di bilancio, volto a restituire al cimitero comunale sicurezza, decoro e funzionalità. Il primo lotto di interventi, eseguito nell’annualità 2024, ha permesso di rispondere a problematiche di carattere strutturale e di usura grazie alla manutenzione straordinaria della cappella, dei muri interni e di una parte dei muri esterni del cimitero. Puntomagazine.it - Comune di Baronissi, Anna Petta: “Completato il primo lotto di restyling del cimitero comunale di Baronissi” Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Sindaca: “Rinnovare ilè un atto di rispetto verso la comunità e i suoi affetti”. L’Amministrazionediannuncia la conclusione deldi interventi per ildel. In prossimità della ricorrenza del 2 novembre, dedicata al ricordo dei Defunti, questa prima fase di lavori rappresenta un’importante tappa in un progetto di ampio respiro, articolato su tre anni e finanziato con specifici stanziamenti di bilancio, volto a restituire alsicurezza, decoro e funzionalità. Ildi interventi, eseguito nell’annualità 2024, ha permesso di rispondere a problematiche di carattere strutturale e di usura grazie alla manutenzione straordinaria della cappella, dei muri interni e di una parte dei muri esterni del

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Comune di Baronissi, Anna Petta: “Completato il primo lotto di restyling del cimitero comunale di Baronissi”; Baronissi, la sindaca Anna Petta: “I giovani incontrano l'Europa, concluso il viaggio premio a Cracovia"; Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Baronissi si veste di magia, arriva “La Villa delle Zucche e dei Misteri”, una serata per tutte le età; Baronissi, Sindaca Anna Petta: “Concluso il viaggio premio a Cracovia per cinque studenti meritevoli” -; Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Puliamo il Mondo fa tappa a Baronissi con studenti, volontari e amministrazione uniti per l'ambiente; Baronissi: incontro tra Comune e Commercianti per il rilancio delle attività produttive; Leggi >>>

Baronissi, completato il primo lotto di restyling del cimitero comunale

(salernotoday.it)

La sindaca Anna Petta: “Rinnovare il cimitero è un atto di rispetto verso la comunità e i suoi affetti”. L’assessore e vicesindaco Luca Galdi: “Un impegno costante per rendere questo luogo più accogli ...

Sindaco Petta: ‘I giovani di Baronissi incontrano l’Europa’

(expartibus.it)

Il Sindaco Anna Petta, che ha accompagnato personalmente i cinque studenti, ha dichiarato: La nostra Amministrazione crede profondamente nel valore dell’educazione e della formazione internazionale e ...

Baronissi, la sindaca Anna Petta: “I giovani incontrano l'Europa, concluso il viaggio premio a Cracovia"

(salernotoday.it)

Esperienza formativa e civica per i migliori diplomati del 2023/2024, tra cultura europea e memoria storica ...

Baronissi, Sindaca Anna Petta: “Concluso il viaggio premio a Cracovia per cinque studenti meritevoli”

(salernonotizie.it)

Video Comune Baronissi Video Comune Baronissi

Stampa Un’esperienza intensa, formativa e ricca di significato si è appena conclusa per cinque studenti di Baronissi, selezionati per i loro eccellenti risultati all’esame di maturità 2023/2024 e prem ...