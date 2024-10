Comunale di Bologna, sciopero per la prima di ‘Carmina Burana’ (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Bologna, 30 ottobre 2024 – Le organizzazioni sindacali del teatro Comunale di Bologna ribadiscono “il pieno diritto delle lavoratrici e dei lavoratori delle fondazioni lirico sinfoniche, dopo venti anni di continuo impoverimento salariale, a vedersi finalmente riconosciuti gli aumenti salariali sia del contratto nazionale (attualmente in attesa della certificazione della Corte dei Conti nazionale), sia del premio di produttività aziendale da erogare nel 2024, che è stato nuovamente bloccato dalla Corte dei Conti sezione regionale”. Le azioni di protesta congelate in attesa del giudizio della Corte, spiegano Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Fials-Cisal, riprendono il loro corso naturale, ripartendo con lo sciopero di domani 31 ottobre per la prima dello spettacolo dei 'Carmina Burana’. Ilrestodelcarlino.it - Comunale di Bologna, sciopero per la prima di ‘Carmina Burana’ Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 – Le organizzazioni sindacali del teatrodiribadiscono “il pieno diritto delle lavoratrici e dei lavoratori delle fondazioni lirico sinfoniche, dopo venti anni di continuo impoverimento salariale, a vedersi finalmente riconosciuti gli aumenti salariali sia del contratto nazionale (attualmente in attesa della certificazione della Corte dei Conti nazionale), sia del premio di produttività aziendale da erogare nel 2024, che è stato nuovamente bloccato dalla Corte dei Conti sezione regionale”. Le azioni di protesta congelate in attesa del giudizio della Corte, spiegano Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Fials-Cisal, riprendono il loro corso naturale, ripartendo con lodi domani 31 ottobre per ladello spettacolo dei 'Carmina

La protesta il 31 ottobre contro la decisione della Corte dei Conti che ha dichiarato inammissibile, dunque non erogabile, il premio di produttività ...

A seguito dell’alluvione che ha interessato il Comune di Bologna dal 19 ottobre in alcune zone della città – si legge nell’ordinanza - ed in particolare nel quartiere Porto-Saragozza (proprio dove si ...

Molti dipendenti si sono presentati portando fiori per ricordare i colleghi scomparsi. Intanto, le indagini proseguono.

