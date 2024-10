Cocaina "Hermes" nel doppio fondo dei sedili, corriere fermato in autostrada con 38 chili di polvere bianca (Di mercoledì 30 ottobre 2024) polvere bianca nel doppio fondo dei sedili dell'auto. Un corriere, trovato con 35 chili di Cocaina marchiata "Hermes Paris" nascosti all'interno della vettura. Sono stati gli agenti della sottosezione autostradale di Roma Sud a notare transitare sull’autostrada del Sole all’altezza del casello di Romatoday.it - Cocaina "Hermes" nel doppio fondo dei sedili, corriere fermato in autostrada con 38 chili di polvere bianca Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)neldeidell'auto. Un, trovato con 35dimarchiata "Paris" nascosti all'interno della vettura. Sono stati gli agenti della sottosezionele di Roma Sud a notare transitare sull’del Sole all’altezza del casello di

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Cocaina "Hermes" nel doppio fondo dei sedili, corriere fermato in autostrada con 38 chili di polvere bianca; Trentotto chili di cocaina nascosti nel doppio fondo dell’auto: arrestato in autostrada; Leggi >>>

Chili di cocaina nell’auto. Il corriere maldestro incastrato dal doppio fondo sotto il sedile

(msn.com)

Fermato dalla Polstrada di Battifolle per un controllo: aveva un vano nella vettura ma senza la droga. Pizzicato più tardi nel Bolognese col maxi-carico ...

Doppio fondo e strani pulsanti: nell'auto ci sono 23 chili di cocaina

(bolognatoday.it)

Inoltre, sono stati rinvenuti altri diciassette involucri nascosti in un doppio fondo tra la carrozzeria e la tappezzeria sotto il sedile anteriore. In totale, gli agenti hanno sequestrato venti ...

Arrestato a Parma con 14 kg di cocaina un corriere della droga albanese

(parma.repubblica.it)

La polizia Stradale di Parma ha arrestato un corriere della droga albanese trovato con 14 kg di cocaina nascosto nell ... dove era stato ricavato un doppio fondo in cui erano occultati ben ...

Volevano portare 23Kg di cocaina in Sardegna: arrestato un 20enne sardo

(cagliaripad.it)

Gli investigatori della Guardia di Finanza hanno bloccato nel porto di Livorno circa 23 Kg di cocaina provenienti ... le auto sono state perquisite nel doppio fondo è stata trovata la droga.