"Chi ha vinto? Sono cose allucinanti...": Liguria, Cacciari la spara grossa da Floris | Guarda (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Seppur con il premio del partito più votato il Liguria, con il 28,47% e nel Comune di Genova con il 29,72%, il Partito Democratico e tutta la coalizione di centrosinistra devono leccarsi le ferite dopo averle perse le elezioni regionali, che hanno visto trionfare il neo-governatore Marco Bucci. A Dimartedì, talk di approfondimento politico di La7, condotto da Giovanni Floris, si prova a fare un'analisi della sconfitta e il conduttore chiede all'ospite in collegamento, l'ex-sindaco di Venezia Massimo Cacciari, “cosa la sinistra non ha capito del Paese”, visti i risultati elettorali liguri.Questa l'analisi del filosofo Cacciari: “Il risultato della Liguria è l'aumento delle astensioni, prepotente addirittura in alcune province, quella è la cosa su cui dovrebbero tutti riflettere. Liberoquotidiano.it - "Chi ha vinto? Sono cose allucinanti...": Liguria, Cacciari la spara grossa da Floris | Guarda Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Seppur con il premio del partito più votato il, con il 28,47% e nel Comune di Genova con il 29,72%, il Partito Democratico e tutta la coalizione di centrosinistra devono leccarsi le ferite dopo averle perse le elezioni regionali, che hanno visto trionfare il neo-governatore Marco Bucci. A Dimartedì, talk di approfondimento politico di La7, condotto da Giovanni, si prova a fare un'analisi della sconfitta e il conduttore chiede all'ospite in collegamento, l'ex-sindaco di Venezia Massimo, “cosa la sinistra non ha capito del Paese”, visti i risultati elettorali liguri.Questa l'analisi del filosofo: “Il risultato dellaè l'aumento delle astensioni, prepotente addirittura in alcune province, quella è la cosa su cui dovrebbero tutti riflettere.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Bucci: "Uniti si vince". Critiche a sinistra sulle alleanze, ma Schlein celebra il risultato del PD - Renzi, "Conte ha fatto perdere Orlando, ora contratto in 10 punti"; Massimo Cacciari la spara grossa sulla Liguria: "Chi ha vinto? Sono cose allucinanti..."; Regionali, vince Bucci: "Voglio essere il sindaco dei liguri"; Elezioni in Liguria, chi ha vinto e chi ha perso; Ascolti tv martedì 29 ottobre: chi ha vinto tra I casi di Teresa Battaglia e Ticket to Paradise; Chi ha vinto le elezioni in Liguria 2024 secondo gli exit poll tra Bucci e Orlando: affluenza in netto calo; Leggi >>>

Elezioni in Liguria, chi ha vinto e chi ha perso e cosa succede a Roma

(tg24.sky.it)

La Regione Liguria resta al centrodestra con Marco Bucci neo eletto presidente, che ha battuto di poco più di 8mila voti il candidato del centro sinistra, l'ex ministro Andrea Orlando. Un'analisi dei ...

Elezioni in Liguria, chi ha vinto e chi ha perso: crolla Meloni, Conte in ginocchio

(msn.com)

Più che testa a testa è fotofinish. Per tutto un lunghissimo pomeriggio Marco Bucci, il candidato del centrodestra, è in testa nelle proiezioni, ma di un soffio, rispetto ad Andrea Orlando, sostenuto ...

Elezioni Liguria, "Bucci ha vinto". Il centrodestra inizia ad esultare, Orlando sconfitto

(iltempo.it)

«Bucci ha vinto ... presidenza della Liguria vincerebbe con uno «scarto di 15 mila voti». A Scajola si è chiesto anche un commento sull’affluenza, con la provincia di Imperia maglia nera per numero di ...

Festa del Cinema 2024, chi ha vinto: dal miglior film all'attore e attrice protagonisti, tutti i premi

(ilmessaggero.it)

Ecco tutti i vincitori della diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma assegnati oggi, sabato 26 ottobre, nel corso della cerimonia di premiazione che si è svolta alle ore ...