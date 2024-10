Cultweb.it - Chi era Teri Garr, l’indimenticabile Inga di Frankenstein Jr.

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)è stata una delle attrici di Hollywood più brillanti e di successo. Ha legato il suo nome a due film in particolare,Jr., cult assoluto di Mel Brooks, dove vestiva i panni dell’assistente. E Tootsie, che le fece guadagnare una nomination agli Oscar del 1983 per il ruolo dell’amica “sfigata” di Dustin Hoffman. Figlia d’arte, Terry Annnasce a Lakewood, in Ohio, l’11 dicembre del 1944, sotto il segno del Sagittario. Suo padre Eddie era un attore di Broadway. La madre, Phyllis Lind, una ballerina. Logico per lei respirare l’aria dello spettacolo fin da piccola. Studia recitazione all’Università statale della California, poi come tanti attori della sua generazione si trasferisce a New York per formarsi all’Actors’s Studio.