Cena leader Ue su voto Usa e Georgia

19.45 Giovedì 7 novembre, dopo la riunione della Comunità Politica europea in programma a Budapest (Ungheria), i leader europei s'incontreranno a Cena per parlare delle elezioni negli Stati Uniti e del dossier Georgia e Moldavia. Lo si apprende da una fonte europea al termine della riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 sul vertice di Budapest. Il Consiglio europeo informale, con Mario Draghi, comincerà il giorno dopo.

Il 7 novembre cena dei leader dell'Unione europea sul voto negli Usa e in Georgia

BRUXELLES - Giovedì 7 novembre, dopo la riunione della Comunità Politica europea in programma a Budapest, i leader europei si incontreranno a cena per parlare delle elezioni negli Stati Uniti e dei ...

Georgia, Ue: s'indaghi su voto irregolare

"Ribadiamo l'appello Ue al leader georgiano affinché dimostri l'impegno per il percorso del Paese verso l'Ue. A novembre si valuta".

Ue, interferenze russe senza precedenti su voto moldavo

In Moldavia ci sono state "interferenze senza precedenti" dalla Russia in vista del voto ieri. Il Paese "è stato ... nelle ultime settimane o giorni" e l'Ue lo ha verificato "sul campo".

Georgia al voto, in gioco futuro in Ue

Si vota in Georgia per le elezioni legislative, considerate cruciali per il futuro del Paese, diviso tra una opposizione filoeuropea e il partito di governo accusato di deriva autoritaria filorussa.