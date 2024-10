Caso Montante, Cassazione annulla accusa di associazione per delinquere (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dietro il dossieraggio e i ricatti del cerchio ‘magico’ che ruotava intorno alla figura di Antonello Montante, non c’era un’associazione criminale. Lo hanno stabilito i magistrati della sesta sezione penale della Corte di Cassazione che hanno annullato senza rinvio la condanna a 8 anni, limitatamente all’accusa di associazione per delinquere per l’ex presidente di Confindustria Sicilia, Antonello Montante, che era stato condannato in Appello a 8 anni per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e accesso abusivo al sistema informatico. I giudici della sesta sezione penale, presidente Giorgio Fidelbo, hanno disposto l’Appello bis per il ricalcolo della pena. Lapresse.it - Caso Montante, Cassazione annulla accusa di associazione per delinquere Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dietro il dossieraggio e i ricatti del cerchio ‘magico’ che ruotava intorno alla figura di Antonello, non c’era un’criminale. Lo hanno stabilito i magistrati della sesta sezione penale della Corte diche hannoto senza rinvio la condanna a 8 anni, limitatamente all’diperper l’ex presidente di Confindustria Sicilia, Antonello, che era stato condannato in Appello a 8 anni perfinalizzata alla corruzione e accesso abusivo al sistema informatico. I giudici della sesta sezione penale, presidente Giorgio Fidelbo, hanno disposto l’Appello bis per il ricalcolo della pena.

Caso Montante, Cassazione annulla accusa di associazione per delinquere

(ilsole24ore.com)

Lo hanno stabilito i magistrati della sesta sezione penale della Corte di Cassazione che hanno annullato senza rinvio la condanna a 8 ann ...

Processo Montante: la Cassazione annulla l'associazione a delinquere

(rainews.it)

La Cassazione fa cadere l'accusa di associazione per delinquere nel cosiddetto "caso Montante". La Corte di Cassazione, in relazione al reato associativo, ha infatti annullato senza rinvio la sentenza ...

Caso Montante, in Cassazione cade l'associazione a delinquere

(ansa.it)

Lo hanno deciso i giudici di Cassazione che hanno fatto cadere le accuse anche per i reati di rivelazione del segreto di ufficio e di accesso abusivo a sistema informatico, "in questo ultimo caso ...

Caso Montante, in Cassazione cade l’accusa di associazione a delinquere

(msn.com)

ROMA – Cade l’accusa di associazione a delinquere, con la formula perché il fatto non sussiste, per l’ex presidente di Confindustria Sicilia, Antonello Montante (condannato a 8 anni in appello) e ...