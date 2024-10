Casa, indagine SoloAffitti: metà inquilini lascia abitazione senza aver pagato l’affitto (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un inquilino su due lascia l’immobile senza aver pagato l’affitto e la percentuale di chi paga in ritardo, in Italia, è del 62%. Questa la fotografia scattata da un’indagine di SoloAffitti, gruppo che opera da oltre 25 anni nel mercato della protezione della rendita immobiliare, abbinando ai 30.000 contratti di locazione conclusi ogni L'articolo Casa, indagine SoloAffitti: metà inquilini lascia abitazione senza aver pagato l’affitto proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un inquilino su duel’immobilee la percentuale di chi paga in ritardo, in Italia, è del 62%. Questa la fotografia scattata da un’di, gruppo che opera da oltre 25 anni nel mercato della protezione della rendita immobiliare, abbinando ai 30.000 contratti di locazione conclusi ogni L'articoloproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Casa, indagine SoloAffitti: metà inquilini lascia abitazione senza aver pagato l’affitto; Casa: metà degli inquilini lascia l’immobile senza saldare l’affitto; Casa, indagine SoloAffitti: metà inquilini lascia abitazione senza aver pagato l'affitto; Medvedev, la rabbia dopo la sconfitta: lancia la racchetta in aria e rischia di colpirsi in testa; Lucca Comics, Paperino festeggia 90 anni: in Italia il segreto del suo successo; Buoni pasto usati per sapone e dentifricio, Meta licenzia 24 dipendenti; Leggi >>>

Casa, indagine SoloAffitti: metà inquilini lascia abitazione senza aver pagato l’affitto

(msn.com)

Un inquilino su due lascia l’immobile senza aver pagato l’affitto e la percentuale di chi paga in ritardo, in Italia, è del 62%. Questa la fotografia scattata da un’indagine di SoloAffitti, gruppo che ...

Furti in casa, per la metà degli italiani è la paura più grande: l'allarme sicurezza e i consigli per proteggersi

(ilmessaggero.it)

La paura più grande, il furto in casa. La sicurezza domestica è sempre più una priorità per gli italiani: il 48,0% degli italiani dichiara infatti che il reato che ha più timore di subire è ...

Furti in casa, per la metà degli italiani è la paura più grande: l'allarme sicurezza e i consigli per proteggersi

(ilmessaggero.it)

Avere un dispositivo di protezione che difende singole parti della casa non è più sufficiente, e il 64,7% della popolazione è convinto che sia necessario avere un sistema d’allarme fatto di ...

Furti in casa, per la metà degli italiani è la paura più grande: l'allarme sicurezza e i consigli per protegge

(headtopics.com)

Video Casa indagine Video Casa indagine

La paura più grande, il furto in casa. La sicurezza domestica è sempre più... La paura più grande, il furto in casa. La sicurezza domestica è sempre più una priorità per gli italiani: il 48,0% degli ...