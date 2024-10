Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) FIRENZE –sulin: “Insulin, report Agenas PNE 2024, Programma Nazionale Esiti. L’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali valuta i nosocomi d’– 1363 strutture prese in esame – e l’ospedale fiorentino disale sulpiù alto per le migliori performance espresse complessivamente in tutte le aree. Domenico Mantoan, direttore generale dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), Il premio è stato consegnato dal direttore generale di Agenas, Domenico Mantoan, alla direttrice generale Daniela Matarrese. Il report ha valutato le performance di ospedali pubblici e privati, in sette aree cliniche principali: cardiocircolatorio, nervoso, respiratorio, chirurgia generale, chirurgia oncologica, nefrologia, gravidanza e parto, osteomuscolare.