Dilei.it - Calendari dell’Avvento beauty (e low cost): i migliori a meno di 50 euro

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) La magia del Natale si sente già nell’aria: più ci si avvicina a quel momento speciale dell’anno e più si ha voglia di addobbare casa, preparare sorprese e regali e immergersi in quell’atmosfera unica. Un modo perfetto per iniziare a prepararsi è quello di scegliere unda regalarsi o da regalare, per arrivare preparati al conto alla rovescia. Meglio ancora se si tratta di una confezione di prodotti, per coccolarsi un po’ e per scoprire nuovi cosmetici e nuovi brand. Parola d’ordine, però, è low, quindi sì aima a patto cheinodi cinquanta: da Amazon, fino a Douglas e Sephora vengono proposte diverse possibilità sia per lei che per lui. Ida comprare adesso per arrivare preparati al periodo delle feste natalizie.