Oasport.it - Basket femminile: Schio corsara a Salamanca, vittoria d’autorità con show di Laksa in Eurolega

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Non è ancora qualificazione matematica, ma il Familafa un enorme passo in avanti guadagnandosi la testa solitaria del girone A di2024-2025. Battuto anche ail Perfumerias Avenida, stavolta per 69-79, ed è il modo migliore per festeggiare il ritorno nei ranghi di Dorka Juhasz dalla WNBA. Micidiale, è il caso di dirlo, Kitija, con 4/6 da due, 4/6 da tre, 24 punti e un’infallibilità assoluta nell’ultimo quarto. 16 i punti di Janelle Salaun, 14 quelli di Costanza Verona che aggiunge 5 assist; 10-6-6 per Jasmine Keys. Dall’altra parte 14 a testa per Arica Carter e Mariella Fasoula. Pronti via e la coppia Keys-Andrè colpisce subito per lo 0-4 iniziale.