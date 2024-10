Bagnini senza tutele: manifestazione per rivendicare l'applicazione del contratto (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Alla vigilia della manifestazione degli assistenti bagnanti organizzata dal sindacato Uiltucs per domani mattina a partire dalle 9.30 in via Appia 18 a Terracina ieri è stato ottenuto un importante risultato sul fronte del riconoscimento dei diritti di un lavoratore. Grazie alla procedura di Latinatoday.it - Bagnini senza tutele: manifestazione per rivendicare l'applicazione del contratto Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Alla vigilia delladegli assistenti bagnanti organizzata dal sindacato Uiltucs per domani mattina a partire dalle 9.30 in via Appia 18 a Terracina ieri è stato ottenuto un importante risultato sul fronte del riconoscimento dei diritti di un lavoratore. Grazie alla procedura di

Protesta degli assistenti sagnanti a Terracina: chiedono stipendi e dignità

(latinaquotidiano.it)

Gli assistenti bagnanti, circa 100 lavoratori, denunciano un ritardo nel pagamento delle loro spettanze, mentre alcuni di loro non hanno ancora ricevuto nemmeno una parte degli stipendi dovuti, nonost ...

