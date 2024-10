ATP Parigi-Bercy, Popyrin sorprende Medvedev, De Minaur fa un passo verso Torino, ok Zverev e Rune (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Terza giornata di tabellone principale nel Masters 1000 di Parigi-Bercy in cui si sono chiusi tutti i sedicesimi di finale. Non sono rimasti italiani, ma tanti sono stati i match interessanti, a cominciare dal colpaccio di Alexei Popyrin contro Daniil Medvedev. L’australiano ha avuto la meglio con il punteggio di 6-4 2-6 7-6(4) in oltre due ore e mezza. Il numero 24 del mondo ha giocato meglio, è stato più aggressivo ed è riuscito a mantenere la calma malgrado la rimonta del russo da 4-1 a 4-4 nel terzo. Popyrin che troverà Karen Khachanov che è riuscito a rimontare Giovanni Mpetshi Perricard con il punteggio di 6-7(12) 6-1 6-4. Il francese era riuscito a vincere il primo parziale con appena due punti in risposta, poi le fatiche di Basilea e il ritorno del russo si sono fatti sentire. Oasport.it - ATP Parigi-Bercy, Popyrin sorprende Medvedev, De Minaur fa un passo verso Torino, ok Zverev e Rune Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Terza giornata di tabellone principale nel Masters 1000 diin cui si sono chiusi tutti i sedicesimi di finale. Non sono rimasti italiani, ma tanti sono stati i match interessanti, a cominciare dal colpaccio di Alexeicontro Daniil. L’australiano ha avuto la meglio con il punteggio di 6-4 2-6 7-6(4) in oltre due ore e mezza. Il numero 24 del mondo ha giocato meglio, è stato più aggressivo ed è riuscito a mantenere la calma malgrado la rimonta del russo da 4-1 a 4-4 nel terzo.che troverà Karen Khachanov che è riuscito a rimontare Giovanni Mpetshi Perricard con il punteggio di 6-7(12) 6-1 6-4. Il francese era riuscito a vincere il primo parziale con appena due punti in risposta, poi le fatiche di Basilea e il ritorno del russo si sono fatti sentire.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Masters 1000: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (Live);sorprende Medvedev, De Minaur fa un passo verso Torino, ok Zverev e Rune;, Medvedev battuto all'esordio da- LaPresse; Ecatombe azzurra! Anche Berrettini eliminato apassa in due set;: Berrettini spreca troppo, passa; Tennis,tabù per Berrettini battuto da

Atp Parigi Bercy, i risultati di oggi: Medvedev eliminato al 2° turno da Popyrin

(sport.sky.it)

Esce di scena al debutto uno dei possibili favoriti per la vittoria a Parigi-Bercy: il russo Daniil Medvedev, 4 del seeding, viene superato in rimonta dall'australiano Alexei Popyrin. Il torneo è in ...

Atp Parigi-Bercy, Medvedev battuto all’esordio da Popyrin

(lapresse.it)

Subito una sorpresa al torneo Atp Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il russo Daniil Medvedev, numero 4 del seeding, è stato eliminato al debutto nel secondo turno ...

ATP Parigi-Bercy: Medvedev stecca, passa Popyrin. Dimitrov vince e rimane in corsa per Torino

(ubitennis.com)

Tennis - ATP | Si tratta della sua prima vittoria in carriera contro il russo. Per l'australiano sesta vittoria contro un top 10 in questo 2024 ...

ATP Parigi-Bercy, Popyrin sorprende Medvedev, De Minaur fa un passo verso Torino, ok Zverev e Rune

(oasport.it)

Terza giornata di tabellone principale nel Masters 1000 di Parigi-Bercy in cui si sono chiusi tutti i sedicesimi di finale. Non sono rimasti italiani, ma ...