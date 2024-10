Tarantinitime.it - Assemblea del Siap in Questura, presente il segretario Tiani

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoNella mattinata odierna presso la sala conferenze delladi Taranto si è svolta l’Generale del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia di Taranto, che ha visto la partecipazione delGenerale Nazionale Giuseppe. Durante l’ilgenerale con precisione ed efficacia ha affrontato temi importanti per la vita professionale di poliziotti, come lo stato dei lavori tra Governo e Sindacato inerenti il rinnovo del contatto di lavoro per annualità 2022/2024, l’applicazione della previdenza dedicata ed altre questioni inerenti concorsi e mobilità del personale.