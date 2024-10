Agi.it - Arrestato per spaccio, ma gli restituiscono 47mila euro

Leggi tutta la notizia su Agi.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) AGI - Il Tribunale del Riesame ha dissequestrato 47.250restituendoli a un cittadino gambiano 23enne. Il giovane, che era già ai domiciliari a Ragusa, per detenzione edi stupefacenti, era stato sottoposto a una ispezione e controllo lo scorso 11 ottobre, da personale della polizia, perché erano stati notati movimenti sospetti dalla sua abitazione. Il controllo aveva permesso di rinvenire 60 grammi di hashish e 19 di cocaina pura in pietra oltre appunto a 47.250in contanti dentro un cassetto della cucina. Soldi e droga erano stati posti sotto sequestro mentre il giovane è stato posto in custodia cautelare in carcere. Il legale del 23enne, l'avvocata Simona Cultrera, si è rivolta al Tribunale del Riesame per chiedere il dissequestro della somma sostenendo che i soldi appartenessero alla moglie che da qualche hanno ha una impresa di pulizie.