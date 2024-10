Arezzo, si apre la grande mostra internazionale ‘Vasari. Il Teatro delle Virtù’ (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Arezzo, 30 ottobre 2024 – Una grande iniziativa internazionale dedicata a Vasari in occasione dei 450 anni dalla morte che vede arrivare – o tornare – ad Arezzo oltre 100 opere tra inediti, pale monumentali e capolavori provenienti dalle più note istituzioni estere – MET - Metropolitan Museum of Art, Albertina Museum, Musée du Louvre – e italiane – Gallerie degli Uffizi, Museo Archeologico Nazionale di Firenze, Chiesa di Santa Maria Novella, Biblioteca Vaticana e Castello Sforzesco, oltre che da collezioni private. Si inaugura giovedì 31 ottobre ore 9.30 presso la Galleria Comunale d’Arte Moderna e Contemporanea la mostra “Vasari. Il Teatro delle Virtù”, evento che va a costituire l’apice del programma di “Arezzo. Lanazione.it - Arezzo, si apre la grande mostra internazionale ‘Vasari. Il Teatro delle Virtù’ Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 – Unainiziativadedicata a Vasari in occasione dei 450 anni dalla morte che vede arrivare – o tornare – adoltre 100 opere tra inediti, pale monumentali e capolavori provenienti dalle più note istituzioni estere – MET - Metropolitan Museum of Art, Albertina Museum, Musée du Louvre – e italiane – Gallerie degli Uffizi, Museo Archeologico Nazionale di Firenze, Chiesa di Santa Maria Novella, Biblioteca Vaticana e Castello Sforzesco, oltre che da collezioni private. Si inaugura giovedì 31 ottobre ore 9.30 presso la Galleria Comunale d’Arte Moderna e Contemporanea la“Vasari. IlVirtù”, evento che va a costituire l’apice del programma di “

Arezzo, si apre la grande mostra internazionale ‘Vasari. Il Teatro delle Virtù’

(msn.com)

Il 31 ottobre l’opening dell’evento che fino al 2 febbraio esporrà tra la Galleria Comunale d’Arte Moderna e Contemporanea e l’ex Chiesa di Sant’Ignazio oltre 100 capolavori tra inediti, opere monumen ...

