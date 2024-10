Anticipazioni Uomini e Donne: Fabio Accusa Gemma Di Essere Troppo Gelosa! (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Anticipazioni Uomini e Donne: Fabio ha criticato Gemma Accusandola di Essere Troppo Gelosa verso di lui. Intanto Michele ha richiamato Veronica, rinunciando però all’ultimo ad un’esterna con lei! È stata registrata da poche ore una nuova puntata di Uomini e Donne, che ha visto Fabio e Gemma di nuovo al centro dell’attenzione dopo settimane di idillio. Tra loro stanno sorgendo dei problemi, in particolare da parte di Fabio che ha Accusato Gemma di Essere Troppo Gelosa. Ma ecco che cosa è successo. Anticipazioni Uomini e Donne: Fabio contro Gemma, non voglio una relazione in cui c’è gelosia! La puntata si apre con Gemma e Fabio al centro dello studio. I due stanno proseguendo la frequentazione come da previsioni ed hanno anche fatto un’altra esterna insieme. Tutto è andato per il verso giusto, ma al centro dello studio Fabio ha dei commenti da fare sul conto di Gemma. Uominiedonnenews.it - Anticipazioni Uomini e Donne: Fabio Accusa Gemma Di Essere Troppo Gelosa! Leggi tutta la notizia su Uominiedonnenews.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)ha criticatondola diverso di lui. Intanto Michele ha richiamato Veronica, rinunciando però all’ultimo ad un’esterna con lei! È stata registrata da poche ore una nuova puntata di, che ha vistodi nuovo al centro dell’attenzione dopo settimane di idillio. Tra loro stanno sorgendo dei problemi, in particolare da parte diche hatodi. Ma ecco che cosa è successo.contro, non voglio una relazione in cui c’è gelosia! La puntata si apre conal centro dello studio. I due stanno proseguendo la frequentazione come da previsioni ed hanno anche fatto un’altra esterna insieme. Tutto è andato per il verso giusto, ma al centro dello studioha dei commenti da fare sul conto di

