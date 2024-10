Ancora telefoni in tilt a Cortona. Dal centro storico fino alle frazioni. Il sindaco Meoni: "Adesso basta" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un nuovo black out telefonico ha messo a dura prova il Comune di Cortona. Dal centro storico a Camucia passando per numerose frazioni del territorio tra cui Fratta e Pergo. Il disagio, fortunatamente avrebbe avuto, almeno per il momento, un tempo limitato, tornando quasi alla normalità già nel pomeriggio di ieri. Ma il condizionale è d’obbligo, visto gli ormai numerosi disservizi che si stanno registrando da settembre e visto che la stessa Telecom, avrebbe aperto un ticket di manutenzione fino al 31 ottobre compreso. Ieri mattina i primi stop sia alla connessione telefonica si sono verificati intorno alle ore 10 rendendo quasi impossibili le normali attività quotidiane. E i problemi si sono moltiplicati. Molti commercianti hanno lamentato l’impossibilità di ricevere ordini, effettuare pagamenti elettronici e comunicare con i clienti. Lanazione.it - Ancora telefoni in tilt a Cortona. Dal centro storico fino alle frazioni. Il sindaco Meoni: "Adesso basta" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un nuovo black outco ha messo a dura prova il Comune di. Dala Camucia passando per numerosedel territorio tra cui Fratta e Pergo. Il disagio, fortunatamente avrebbe avuto, almeno per il momento, un tempo limitato, tornando quasi alla normalità già nel pomeriggio di ieri. Ma il condizionale è d’obbligo, visto gli ormai numerosi disservizi che si stanno registrando da settembre e visto che la stessa Telecom, avrebbe aperto un ticket di manutenzioneal 31 ottobre compreso. Ieri mattina i primi stop sia alla connessioneca si sono verificati intornoore 10 rendendo quasi impossibili le normali attività quotidiane. E i problemi si sono moltiplicati. Molti commercianti hanno lamentato l’impossibilità di ricevere ordini, effettuare pagamenti elettronici e comunicare con i clienti.

