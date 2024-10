Al volante ubriachi o sotto effetto di droghe: patente ritirata a otto automobilisti in una notte (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Su 54 veicoli controllati, 9 conducenti sono risultati positivi all'alcoltest e 3 non hanno superato il test preliminare sull'assunzione di sostanze stupefacenti, con il conseguente ritiro di 8 patenti. Sono questi i risultati dell'attività della Polizia Stradale di Ravenna di contrasto alla Ravennatoday.it - Al volante ubriachi o sotto effetto di droghe: patente ritirata a otto automobilisti in una notte Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Su 54 veicoli controllati, 9 conducenti sono risultati positivi all'alcoltest e 3 non hanno superato il test preliminare sull'assunzione di sostanze stupefacenti, con il conseguente ritiro di 8 patenti. Sono questi i risultati dell'attività della Polizia Stradale di Ravenna di contrasto alla

Polizia stradale in campo per i controlli del sabato sera. Tre denunce. Decurtati 60 punti a un giovane che aveva appena ottenuto il titolo di guida.

CIVITANOVA La notte della movida finisce sotto la lente delle forze dell'ordine. Una Civitanova super blindata quella che si è presentata ...

I carabinieri hanno sorpreso due conducenti al volante in stato d'ebrezza sul Sempione a San Vittore Olona e a Parabiago. Un altro è stato trovato a Cantalupo durante i controlli del territorio svolti ...

TREVISO - Dodici violazioni per guida in stato di abbrezza o sotto l'effetto di droghe. E quindici patenti ritirate. Parallelamente, poi, sono stati sequestrati 26 grammi di hashish e mezzo grammo ...