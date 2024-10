Addio Milan, Leao saluta Fonseca: si è fatta avanti la big (Di mercoledì 30 ottobre 2024) In casa Milan, dopo il ko di ieri sera contro il Napoli di Conte, bisogna segnalare delle novità sul futuro di Leao. Dopo la vittoria in Champions League contro il Club Bruges, il Milan di Paulo Fonseca è caduto ieri sera allo Stadio San Siro contro il Napoli di Antonio Conte capolista. Gli azzurri, infatti, hanno vinto grazie alle reti realizzate nel corso della prima frazione di gara da Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia. Addio Milan, Leao saluta Fonseca: si è fatta avanti la big (LaPresse) tvplay.itIl Milan, rimaneggiato dalle tante assenze, ha comunque creato diverse occasioni, ma alla fine del match ha dovuto alzare bandiera bianca. Il team meneghino, esattamente ad inizio ripresa, aveva dimezzato lo svantaggio con Alvaro Morata ad inizio ripresa, ma poi il pol dello spagnolo è stato annullato per un fuorigioco di pochi centimetri. Tvplay.it - Addio Milan, Leao saluta Fonseca: si è fatta avanti la big Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) In casa, dopo il ko di ieri sera contro il Napoli di Conte, bisogna segnalare delle novità sul futuro di. Dopo la vittoria in Champions League contro il Club Bruges, ildi Pauloè caduto ieri sera allo Stadio San Siro contro il Napoli di Antonio Conte capolista. Gli azzurri, infatti, hanno vinto grazie alle reti realizzate nel corso della prima frazione di gara da Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia.: si èla big (LaPresse) tvplay.itIl, rimaneggiato dalle tante assenze, ha comunque creato diverse occasioni, ma alla fine del match ha dovuto alzare bandiera bianca. Il team meneghino, esattamente ad inizio ripresa, aveva dimezzato lo svantaggio con Alvaro Morata ad inizio ripresa, ma poi il pol dello spagnolo è stato annullato per un fuorigioco di pochi centimetri.

