Secoloditalia.it - Addio a Teri Garr, indimenticabile Inga in Frankenstein Jr e in lizza per l’Oscar con Tootsie: volto della comicità raffinata (video)

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) È scomparsa il 29 ottobre, andandosene via in silenzio, così come in punta di piedi ha vissuto l’ultima fasesua carriera e i capitoli finalesua esistenza. Aveva 79 anni, ma per tutti è rimasta nell’immaginario la sensuale, l’avvenente assistente del dottor Frederick von(Gene Wilder), co-protagonista di un cult di sempre: quel Franknestein Jr, firmato Mel Brooks, un capolavoro di genere che supera i confini dell’etichettatura di maniera, entrato ormai per diritto popolare internazionale acquisito (e non solo) nell’Olimpo dei più grandi titoli di sempre.inJr Non solo però: perché l’attrice statunitense è stata anche l’adorabile interprete candidata alper il suo ruolo in