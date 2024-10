Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition annunciato per Nintendo Switch con nuovi contenuti (Di martedì 29 ottobre 2024) Nintendo ha appena annunciato ufficialmente Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, nuova versione del gioco di Monolith Software in arrivo nella giornata del 20 marzo 2025 su Nintendo Switch. La Grande N ha aggiunto che questa nuova versione del titolo sarà contraddistinta non soltanto da un comparto tecnico migliorato, ma anche da alcuni “contenuti aggiuntivi”, tra i quali troviamo anche delle novità riguardanti la storia dell’opera. Leggiamo il messaggio condiviso da Nintendo attraverso i propri canali social: Trova il modo di sopravvivere in Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, in arrivo su Nintendo Switch il 20 marzo 2025. Game-experience.it - Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition annunciato per Nintendo Switch con nuovi contenuti Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di martedì 29 ottobre 2024)ha appenaufficialmenteX:, nuova versione del gioco di Monolith Software in arrivo nella giornata del 20 marzo 2025 su. La Grande N ha aggiunto che questa nuova versione del titolo sarà contraddistinta non soltanto da un comparto tecnico migliorato, ma anche da alcuni “aggiuntivi”, tra i quali troviamo anche delle novità riguardanti la storia dell’opera. Leggiamo il messaggio condiviso daattraverso i propri canali social: Trova il modo di sopravvivere inX:, in arrivo suil 20 marzo 2025.

Originariamente pubblicato su Wii U, Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition sarà disponibile su Nintendo Switch il 20 marzo 2025.

Nintendo has announced that Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition will be launching on the Nintendo Switch on 25th March 2025. Boasting updated visuals and additional content, the release will

Xenoblade Chronicles X is officially coming to Nintendo

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition features your character at the center of the action in a standalone sci-fi story. Customize your avatar's looks and class to your liking and choose from a