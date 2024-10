Dailymilan.it - Verso Milan-Napoli, Paulo Fonseca avanti senza Rafael Leao: scontro totale tra i due? La situazione

(Di martedì 29 ottobre 2024), per la gara con ilrinuncia ancora a: ora c’è il rischio di unotra i! LaAncora una volta. Sì dopo aver sceltocome erede di Stefano Pioli, tutti si aspettavano una vera e propria esplosione del numero dieci del, visto che sia il tecnico che il giocatore sono portoghesi e si pensava potesse crearsi una grande intesa, oggi dobbiamo assolutamente ricrederci. Sì perché nella sfida valevole per la decima giornata del campionato di serie A contro ilha deciso di lasciare nuovamente fuoriper scelta tecnica. Un altro forte messaggio che, però, potrebbe portare a un vero e propriotra i, visto che Rafa doveva essere il punto di riferimento per il presente e il futuro del club di via Aldo Rossi.