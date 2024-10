‘Tu sei il mattino’ il nuovo singolo di Lucio Corsi

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Si intitola Tu sei il mattino ildi, in uscita in radio e in digitale martedì 12 novembre 2024 per Sugar Music. Scritto e prodotto da(con Tommaso Ottomano e Antonio Cooper Cupertino), Tu sei il mattino è il ricordo dolce e sognante del primo amore dal punto di vista di chi, ormai cresciuto, si ritrova a pensare al passato con malinconia. «Tu sei il mattino è una canzone d’amore, non perché narra la storia di una prima volta, ma perché cerca di raccontare i cambiamenti, la crescita, il tempo che passa inarrestabile, che tira da una parte come la corrente di un fiume. – dice– In questo brano ho cercato di rivivere alcuni ricordi della mia infanzia, alcuni sono veri, alcuni fanno parte invece di quella mia fanciullezza reinventata, ispirata e mischiata a storie di altre persone.