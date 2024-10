Gaeta.it - Tragico evento a Piove di Sacco: neonata trovata morta in abitazione, indagini in corso

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Adi, comune situato nella provincia di Padova, si è verificata una drammatica tragedia questa mattina. Un neonato, partorito in casa, è stato trovato senza vita all’interno di un’locale. La madre, coinvolta in questa dolorosa vicenda, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Padova per ricevere le necessarie cure mediche e chiarire la situazione. L’accaduto ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti e ha attirato immediatamente l’attenzione delle autorità locali. Il ritrovamento e l’intervento dei soccorsi L’intervento dei servizi di emergenza è stato tempestivo. Gli operatori del Suem 118 sono arrivati sul posto dopo essere stati allertati riguardo alla situazione. La scoperta del corpo del neonato ha richiesto un intervento attento e coordinato, così come la definizione delle prossime azioni da intraprendere.