Torna potabile la sorgente Vitello d'Oro: rimossi i divieti in tutti i comuni tranne che a Collecorvino (Di martedì 29 ottobre 2024) A seguito della ricezione dei risultati delle analisi condotte dall'Arta sui punti di campionamento nelle fontane pubbliche di nove comuni del Pescarese e alla sorgente del Vitello d'Oro, la Asl ha proceduto alla rimozione dei divieti di potabilitĂ tranne che per il comune di Collecorvino. I Ilpescara.it - Torna potabile la sorgente Vitello d'Oro: rimossi i divieti in tutti i comuni tranne che a Collecorvino Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di martedì 29 ottobre 2024) A seguito della ricezione dei risultati delle analisi condotte dall'Arta sui punti di campionamento nelle fontane pubbliche di novedel Pescarese e alladeld'Oro, la Asl ha proceduto alla rimozione deidi potabilitĂche per il comune di. I

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:lad'Oro: rimossi i divieti in tutti i comuni tranne che a Collecorvino; Ancora acqua nonnell'area vestina; Niente batteri nelladeld'Oro, ma per il "sì" al consumo dell'acqua c'è da attendere: servono altre analisi; Pescara, l’acqua non èin metà della provincia;d’Oro, divieto utilizzo acqua: ecco dove; Divieto di utilizzo dell’acquanei Comuni alimentati dallad’Oro; Leggi >>>

Sorgente Vitello d’Oro, divieto utilizzo acqua potabile: ecco dove

(abruzzonews.eu)

PESCARA - A seguito di prelievi eseguiti nella giornata del 22 ottobre da parte della UOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della ASL di Pescara, ...

Ancora acqua non potabile nell'area vestina

(rainews.it)

Vietato l'uso alimentare in nove comuni serviti dalla sorgente del Vitello d'oro di Farindola, per la presenza di enterococchi con valori lievemente superiori ai limiti di legge ...

Pescara: acqua non potabile, scattano i divieti in nove comuni

(rete8.it)

In provincia di Pescara scatta il divieto di utilizzo dell’acqua potabile in nove comuni alimentati dalla Sorgente Vitello d’Oro ...

Pescara, l’acqua non è potabile in metà della provincia

(ilmessaggero.it)

L’acqua va bollita per poter essere utilizzata a fini alimentari a causa di un divieto che riguarda un’ampia fetta della provincia di Pescara. Un altro allarme, dopo quello che giorni ...