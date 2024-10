Torino, archiviate le 65 denunce nei confronti di Extinction Rebellion per l’occupazione del grattacielo Sanpaolo (Di martedì 29 ottobre 2024) di Extinction Rebellion Cadono tutte le accuse mosse dalla Questura di Torino alle 65 persone che lo scorso aprile, durante il meeting del G7 Clima, Ambiente ed Energia, avevano occupato la hall del grattacielo di Intesa Sanpaolo. Secondo la pm Sellaroli e il Gip Accurso Pagano, che rispettivamente hanno chiesto e pronunciato l’archiviazione del procedimento penale, i fatti contestati non hanno alcuna rilevanza penale. Ilfattoquotidiano.it - Torino, archiviate le 65 denunce nei confronti di Extinction Rebellion per l’occupazione del grattacielo Sanpaolo Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) diCadono tutte le accuse mosse dalla Questura dialle 65 persone che lo scorso aprile, durante il meeting del G7 Clima, Ambiente ed Energia, avevano occupato la hall deldi Intesa. Secondo la pm Sellaroli e il Gip Accurso Pagano, che rispettivamente hanno chiesto e pronunciato l’archiviazione del procedimento penale, i fatti contestati non hanno alcuna rilevanza penale.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Torino, archiviate le 65 denunce nei confronti di Extinction Rebellion per l’occupazione del grattacielo…; Occuparono il grattacielo Intesa Sanpaolo a Torino: archiviate 65 denunce contro Extinction Rebellion; Torino, archiviate accuse per 65 di Extinction Rebellion; Extinction Rebellion, archiviate le accuse per 65 attivisti; Torino, archiviate accuse per 65 di Extinction Rebellion; L’occupazione del grattacielo non era un reato; Leggi >>>

Occuparono il grattacielo Intesa Sanpaolo a Torino: archiviate 65 denunce contro Extinction Rebellion

(quotidianopiemontese.it)

TORINO – Era fine aprile quando più di un centinaio di persone legate a Extinction Rebellion hanno occupato la hall del grattacielo di Intesa Sanpaolo.

Torino, archiviate accuse per 65 di Extinction Rebellion

(msn.com)

(ANSA) - TORINO, 25 OTT - Sono state archiviate le accuse mosse a sessantacinque attivisti di Extintion Rebellion che lo scorso aprile, a Torino, avevano occupato la hall del grattacielo di Intesa San ...

L'occupazione del grattacielo Intesa Sanpaolo non è reato: archiviate le indagini su 65 attivisti di Extinction Rebellion

(torinotoday.it)

Non ci sono risvolti penali per l'occupazione del grattacielo Intesa Sanpaolo a Torino da parte degli attivisti di Extinction Rebellion avvenuta lo scorso 27 aprile 2024. È quanto hanno deciso sia il ...

Extinction Rebellion, archiviate le accuse per 65 attivisti

(rainews.it)

Per il pubblico ministero Valentina Sellaroli nella manifestazione pacifica non è stata infranta alcuna norma penale ...