Svincolo del semianello, Grancini rivendica: "Senza i soldi portati da FdI non sarebbe stato possibile" (Di martedì 29 ottobre 2024) Lo Svincolo del semianello per Santa Barbara dovrebbe essere cantierizzato entro un anno. Questo l’obiettivo dell’amministrazione Frontini, che nei prossimi giorni riceverà l’ok al progetto da parte della Provincia e, tra circa quattro/cinque mesi otterrà la ratifica in consiglio comunale. Un Viterbotoday.it - Svincolo del semianello, Grancini rivendica: "Senza i soldi portati da FdI non sarebbe stato possibile" Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Lodelper Santa Barbara dovrebbe essere cantierizzato entro un anno. Questo l’obiettivo dell’amministrazione Frontini, che nei prossimi giorni riceverà l’ok al progetto da parte della Provincia e, tra circa quattro/cinque mesi otterrà la ratifica in consiglio comunale. Un

Santa Barbara avrà lo svincolo sul Semianello : i fondi per il Giubileo permetteranno l'intervento

Prende slancio l'iter per la realizzazione della rampa, e opere urbane annesse, che collegherà direttamente il quartiere Santa Barbara al Semianello. La seconda commissione, riunita ieri, ha infatti dato il via libera al progetto, che ora passera ...

Proprio da questo tratto di semianello, compreso fra il sovrappasso del canale Magni (che poi è l’inizio della rampa del cavalcaferrovia) e lo svincolo di via Savini, a fine 2022 è partito il ...

