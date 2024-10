Lanotiziagiornale.it - Spunta un’altra fabbrica di dossier ma il governo taglia le intercettazioni ai pm che scoprono gli illeciti

Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Se a Milano operava la centrale di cyber-spie di via Pattari, a Roma sarebbe attivo da tempo un centro assai simile, anch’esso dedicato alaggio. Un gruppo clandestino, del quale farebbero parte anche ex appartenenti delle forze dell’ordine (principalmente alla Guardia di Finanza), che procacciava illecitamente informazioni da diversi data base e confezionava, anche per committenti internazionali. Un gruppo che i magistrati di Roma hanno denominato “Squadra Fiore”, nome mutuato dalla chat usata dai membri per scambiare informazioni sull’attività svolta. Un fascicolo contro ignoti (al momento) Il gruppo, secondo il fascicolo d’inchiesta aperto dai magistrati di Piazzale Clodio nel marzo scorso, avrebbe come attività principale lo spionaggio industriale.