Sindacato dei medici sui pronto soccorso: "Coi privati ora la Regione passi ai fatti" (Di martedì 29 ottobre 2024) "Il trend è lo stesso dello scorso anno" e le strutture private "sono molto efficienti nel non ricoverare pazienti da pronto soccorso, come emerge dalla percentuale sul totale dei ricoveri" in regime di servizio sanitario nazionale, "o a non attrarre pazienti o ambulanze del 118". È il commento del Sindacato dei medici Anaao-Assomed al report annuale pubblicato giovedì scorso da Ats Metropolitana, che ha innescato un botta e risposta tra l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, che aveva invitato i privati a fare la propria parte, e i primari di alcuni grandi pronto soccorso accreditati del Milanese che hanno attribuito tra l’altro la loro percentuale quasi dimezzata di ricoveri da pronto soccorso (25,6% in media contro il 48,8% degli ospedali pubblici) a una maggiore "appropriatezza" delle loro scelte. Ilgiorno.it - Sindacato dei medici sui pronto soccorso: "Coi privati ora la Regione passi ai fatti" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 29 ottobre 2024) "Il trend è lo stesso dello scorso anno" e le strutture private "sono molto efficienti nel non ricoverare pazienti da, come emerge dalla percentuale sul totale dei ricoveri" in regime di servizio sanitario nazionale, "o a non attrarre pazienti o ambulanze del 118". È il commento deldeiAnaao-Assomed al report annuale pubblicato giovedì scorso da Ats Metropolitana, che ha innescato un botta e risposta tra l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, che aveva invitato ia fare la propria parte, e i primari di alcuni grandiaccreditati del Milanese che hanno attribuito tra l’altro la loro percentuale quasi dimezzata di ricoveri da(25,6% in media contro il 48,8% degli ospedali pubblici) a una maggiore "appropriatezza" delle loro scelte.

"Oggi nei pronto soccorso non siamo in condizione di fare turni normali perché mancano i medici. Accade oggi nei luoghi territoriali, ma presto anche in ospedali grandi come Cardarelli, Ospedale del Mare, e all'ospedale Ruggi d'Aragona di ...

Il sindacato dei medici critica la gestione dei privati nei pronto soccorso di Milano, mentre l'Ats Metropolitana e l'assessore regionale al Welfare rispondono alle accuse.

