Ilfattoquotidiano.it - Silvia Toffanin ha unito davanti allo schermo Giancarlo Magalli e Adriana Volpe e “a causa di questo tradimento Diaco ha escluso Volpe da Bella Ma”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 29 ottobre 2024)ha. Dopo sette anni di processi e sentenze, i due conduttori de “I Fatti Vostri” si sono concessi una reunion televisiva e una pace simbolica a “Verissimo“. “Le donne si sentirebbero più insultate se sapessero come fa a lavorare da 20 anni”, aveva scritto in un post il conduttore, dopo gli screzi in diretta tv. Da lì, la querela della conduttrice ha dato inizio a tre processi fino alla definitiva sentenza, con la condanna per diffamazione a. L’ospitata dell’ex concorrente del “Grande Fratello” su Canale 5 ha fatto arrabbiare Pierluigiè infatti da qualche tempo una presenza fissa di “Mà“, secondo il sito di Davide Maggio il conduttore non avrebbe gradito la sua partecipazione a “Verissimo” tanto da escluderla dalla puntata in onda ieri pomeriggio su Rai2.