Si schianta con la Vespa contro un albero: grave un 20enne (Di martedì 29 ottobre 2024) Momenti di paura, domenica pomeriggio, a Montecorvino Pugliano, dove una moto (Vespa) si è schiantata contro un albero mentre percorreva via Parapoti. Alla guida c’era un ragazzo di 20 anni, di Bellizzi, che è rimasto gravemente ferito.I soccorsiSul posto sono giunti i sanitari del 118 Salernotoday.it - Si schianta con la Vespa contro un albero: grave un 20enne Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Momenti di paura, domenica pomeriggio, a Montecorvino Pugliano, dove una moto () si ètaunmentre percorreva via Parapoti. Alla guida c’era un ragazzo di 20 anni, di Bellizzi, che è rimastomente ferito.I soccorsiSul posto sono giunti i sanitari del 118

Sembra che il giovane sia risultato positivo all’alcol test. Per questo ora rischia una denuncia per guida in stato di ebbrezza e multato per guida senza patente e omessa revisione ...

