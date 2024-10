Serie A1 volley femminile 2024/2025: seconda vittoria per Pinerolo, Perugia va ancora ko (Di martedì 29 ottobre 2024) Con un match tra due squadre alla disperata ricerca di una vittoria, ha preso il via il quinto turno del campionato di Serie A1 femminile 2024/2025 di volley. Perugia non riesce però a centrare il suo primo successo stagionale, e a passare è Pinerolo, che invece si impone per 3-1 (25-19, 25-20, 23-25, 25-18), riuscendo così a conquistare la seconda vittoria di questa sua stagione iniziata comunque non nel migliore dei modi. La miglior scorer di serata è Anett Németh, ma i suoi 29 punti non sono bastati alla squadra umbra contro la buona serata corale di Pinerolo, che ha portato ben cinque giocatrici in doppia cifra. 22 per Smarzek, ben assistita dai 19 di Sorokaite, dai 14 di Perinelli, gli 11 di Akrari e 10 di Syles. Domani sera le altre sei partite di questo turno infrasettimanale. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Con un match tra due squadre alla disperata ricerca di una, ha preso il via il quinto turno del campionato diA1dinon riesce però a centrare il suo primo successo stagionale, e a passare è, che invece si impone per 3-1 (25-19, 25-20, 23-25, 25-18), riuscendo così a conquistare ladi questa sua stagione iniziata comunque non nel migliore dei modi. La miglior scorer di serata è Anett Németh, ma i suoi 29 punti non sono bastati alla squadra umbra contro la buona serata corale di, che ha portato ben cinque giocatrici in doppia cifra. 22 per Smarzek, ben assistita dai 19 di Sorokaite, dai 14 di Perinelli, gli 11 di Akrari e 10 di Syles. Domani sera le altre sei partite di questo turno infrasettimanale.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Volley femminile, Vallefoglia-Conegliano: Giovannini sfida De Gennaro. A Milano Sylla e Orro contro Firenze; Volley femminile, Pinerolo regola Perugia in Serie A1: Smarzek e Sorokaite sugli scudi; Serie A1 femminile, la Numia Vero Volley Milano avanti a fatica a Cuneo; Volley serie A1 femminile. La Megabox di coach Pistola sempre più in alto:: "Terzo posto? Brave a cogliere l’occasione»; Serie A1 volley femminile 2024/2025: seconda vittoria per Pinerolo, Perugia va ancora ko; La carica del PalaTiziano per interrompere la striscia negativa: la Roma Volley ospita Bergamo; Leggi >>>

Volley femminile, Pinerolo regola Perugia in Serie A1: Smarzek e Sorokaite sugli scudi

(oasport.it)

Pinerolo ha sconfitto Perugia per 3-1 (25-19; 25-20; 23-25; 25-18) nell'anticipo della quinta giornata della Serie A1 di volley femminile. Le piemontesi ...

Volley serie A1 femminile. La Megabox di coach Pistola sempre più in alto:: "Terzo posto? Brave a cogliere l’occasione»

(ilrestodelcarlino.it)

Terza vittoria consecutiva e terzo posto in classifica. Successo importante per la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia su un campo, quello della Cda Talmassons, su cui faticheranno in molti. La Meg ...

Volley femminile, Vallefoglia-Conegliano: Giovannini sfida De Gennaro. A Milano Sylla e Orro contro Firenze

(sport.virgilio.it)

Volley femminile, A1, 5a giornata: Conegliano sul campo di Vallefoglia, sfida Giovannini-De Gennaro. Milano riceve Firenze e aspetta Egonu. C'è Novara-Cuneo.

Serie A1 femminile, la Numia Vero Volley Milano avanti a fatica a Cuneo

(milanotoday.it)

Pesano sul risultato di 3-2 le assenze di Cazaute e Pietrini, ma non manca il carattere. Kurtagic: "Importante vincere" ...