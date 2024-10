Seregno, “botte e morsi” ai figli piccoli: mamma condannata per maltrattamenti (Di martedì 29 ottobre 2024) Seregno (Monza e Brianza), 29 Ottobre 2024 – "Percosse", in un'occasione "un morso sul braccio" alla femminuccia e "un vistoso ematoma sul volto" del maschietto. Fatti che sarebbero avvenuti tra il 2013 e il 2018, quando la bambina di 6 anni e il fratellino di neanche 2 anni erano stati allontanati dalla casa familiare e affidati al padre dal Tribunale nel corso della separazione tra i coniugi, che oggi sono costati la condanna a 3 anni e mezzo di reclusione per la mamma, una 40enne imputata di maltrattamenti nei confronti dei due figlioletti. La giudice ha confermato la richiesta di pena presentata dalla pm al processo al Tribunale di Monza e ha riconosciuto all'ex marito della donna, di 10 anni più grande, padre dei piccoli e costituito parte civile a loro favore, una provvisionale sul risarcimento dei danni di 10mila euro ciascuno. Ilgiorno.it - Seregno, “botte e morsi” ai figli piccoli: mamma condannata per maltrattamenti Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 29 ottobre 2024)(Monza e Brianza), 29 Ottobre 2024 – "Percosse", in un'occasione "un morso sul braccio" alla femminuccia e "un vistoso ematoma sul volto" del maschietto. Fatti che sarebbero avvenuti tra il 2013 e il 2018, quando la bambina di 6 anni e il fratellino di neanche 2 anni erano stati allontanati dalla casa familiare e affidati al padre dal Tribunale nel corso della separazione tra i coniugi, che oggi sono costati la condanna a 3 anni e mezzo di reclusione per la, una 40enne imputata dinei confronti dei dueoletti. La giudice ha confermato la richiesta di pena presentata dalla pm al processo al Tribunale di Monza e ha riconosciuto all'ex marito della donna, di 10 anni più grande, padre deie costituito parte civile a loro favore, una provvisionale sul risarcimento dei danni di 10mila euro ciascuno.

