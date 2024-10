.com - Seconda Categoria / Cupramontana ed Arcevia appaiate in testa alla classifica

(Di martedì 29 ottobre 2024) Le Torri Castelplanio, Ostra Vetere e Corinaldo tengono il passo. Anche il Monte Roberto in scia play off. Orianda e Ortolani capocannonieri. Il punto sui Gironi D e F VALLESINA, 29 ottobre 2024 – Il Girone C dellavede al comando la coppia.   L’undici di Ballini ha pareggiato 2-2 contro il Chiaravalle di mister Gerini mentre l’di Sentinelli ha superato in casa il Corinaldo allenato da Coppari. Ballini all.SentinelliQuesti due risultati, e la concomitante sconfitta del Le Torri Castelplanio in casa della Serrana, ha disegnato la nuovache vede in zona play off anche l’Ostra Vetere, 3-0 in casa del Rosora Angeli e lo stesso Corinaldo. In coda Monte Porzio ed Aurora Jesi hanno di nuovo lasciato tutto a Borgo Molino e Senigallia.