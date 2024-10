Scherma, inizia la Coppa del Mondo: i convocati dell’Italia per sciabola e spada (Di martedì 29 ottobre 2024) La Coppa del Mondo 2024-2025 di Scherma inizierà nel weekend del 7-10 novembre. La sciabola sarà di scena a Orano (Algeria), mentre la spada maschile sarà protagonista a Berna (Svizzera) e la spada femminile si svolgerà a Fujairah (Emirati Arabi Uniti). L’Italia punterà a dire la sua in questi tre appuntamenti, che segneranno il ritorno in pedana dopo le Olimpiadi di Parigi 2024. Il CT Nicola Zanotti ha convocato 24 azzurri per l’evento di sciabola, equamente divisi tra uomini e donne: Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre, Matteo Neri, Dario Cavaliere, Edoardo Cantini, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi, Lorenzo Ottaviani, Mattia Rea, Francesco Bonsanto, Giovanni Repetti; Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Alessia Di Carlo, Manuela Spica, Giulia Arpino, Michela Landi, Alessandra Nicolai, Maria Clementina Polli, Claudia Rotili, Mariella Viale, Michela Battiston, Rebecca Gargano. Oasport.it - Scherma, inizia la Coppa del Mondo: i convocati dell’Italia per sciabola e spada Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ladel2024-2025 diinizierà nel weekend del 7-10 novembre. Lasarà di scena a Orano (Algeria), mentre lamaschile sarà protagonista a Berna (Svizzera) e lafemminile si svolgerà a Fujairah (Emirati Arabi Uniti). L’Italia punterà a dire la sua in questi tre appuntamenti, che segneranno il ritorno in pedana dopo le Olimpiadi di Parigi 2024. Il CT Nicola Zanotti ha convocato 24 azzurri per l’evento di, equamente divisi tra uomini e donne: Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre, Matteo Neri, Dario Cavaliere, Edoardo Cantini, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi, Lorenzo Ottaviani, Mattia Rea, Francesco Bonsanto, Giovanni Repetti; Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Alessia Di Carlo, Manuela Spica, Giulia Arpino, Michela Landi, Alessandra Nicolai, Maria Clementina Polli, Claudia Rotili, Mariella Viale, Michela Battiston, Rebecca Gargano.

Scherma, inizia la Coppa del Mondo: i convocati dell'Italia per sciabola e spada

La Coppa del Mondo 2024-2025 di scherma inizierà nel weekend del 7-10 novembre. La sciabola sarà di scena a Orano (Algeria), mentre la spada maschile sarà ...

La Coppa del Mondo 2024/2025 di spada prenderà il via nel week end dell'8-10 novembre a Berna per gli uomini e a Fujairah per le donne. Il Commissario tecnico Dario Chiadò ha diramato le convocazioni

Il Commissario tecnico della spada azzurra Dario Chiadò ha diramato le convocazioni per i primi due appuntamenti della Coppa del Mondo 2024/2025

Un nuovo quadriennio olimpico inizia oggi per il fioretto azzurro, che dal 21 al 26 ottobre si raduna a Champoluc, in Val D'Aosta. Parte la preparazione verso la tappa d'esordio stagionale di Coppa